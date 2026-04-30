◎西武・鳥越ヘッドコーチはヒゲが伸びてきた金井貴之打撃投手に「（オリックスの）エスピノーザ対策やな！」。あの長さには数年かかりそうです。◎29日の広島戦でプロ初打点を記録した巨人・竹丸は、ウイニングボールやプロ初安打など記念球が増え「もう、どれがどれだか分からなくなってきてます」。うれしい悩みですね。◎4月30日が23歳の誕生日だったDeNAの新人右腕・島田。人生の先輩として助言を求められた牛田成樹広