人気YouTuberのヒカルが4月29日、チャンネルを更新し、13歳下の新恋人の素顔を明かし話題を集めている。「ヒカルさんは『生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン』のタイトルで、自宅の様子を公開しました。動画は早朝、恋人とベッドで起きる場面から始まっています。お相手の女性は『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽さんでした。加藤さんは小さい子どもを持つシングルマザーであり、ヒカルさんととも