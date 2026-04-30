Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。現在、全地球規模のFind Myネットワークを活用し、遠距離でも位置を特定して紛失物を即検知する、UGREENの「FineTrack Mini Smart Finder」がお得に登場しています。■この記事で紹