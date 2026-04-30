モデルでタレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈が、4月29日に東京都内で新作映画『アギト−超能力戦争−』の舞台あいさつに登板し、驚きのエピソードを明かした。「本作は仮面ライダー誕生55周年を記念して作られた記念作です。映画初出演となるゆうちゃみさんはメインキャストの一人として、最新鋭特殊強化装甲服『G6』を装着する警察官の葵るり子役を好演しました。しかしその裏でトラブルもあったようです。衣装合わせの3日