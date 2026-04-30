Image: Amazon ポートが足りねえ…、ポートが足りねえ…。持ち歩くものの多くがUSB充電となった現代社会。ふらっと街を歩くだけでも、あちこちからポート不足にすすり泣く声が聞こえてきます。これはきっと、そんなポートを求めて這いずり回る僕らの涙から生まれた妖怪。 UGREEN 45W 急速充電器 GaN (4USB-C+1USB-A) 2,985円 Amazonで見るPR UGREENから生み