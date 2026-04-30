サッカースペイン2部リーグ欧州サッカー、スペイン2部リーグで起きた蛮行騒動の処分が判明した。現地26日に行われたウエスカ―レアル・サラゴサ戦（1-0）で、サラゴサのGKエステバン・アンドラーダが相手選手を殴る暴挙で大混乱となった前代未聞の事件。海外メディアでは、重い処分内容が伝えられた。アンドラーダが暴挙に出たのは、ウエスカが1-0で勝利した試合の終了間際だった。相手主将プリードを突き飛ばし、2枚目のイエ