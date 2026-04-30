きれいめにもカジュアルにも着回せるシャツは、オンオフ問わず頼れる存在。とはいえ、シワになりやすいのが気になるところです。そこで今回紹介したいのが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の「イージーケアシャツ」。洗濯後シワができにくく、アイロン掛けの手間を減らせるかも。 ほんのり甘めに着られる袖リボンシャツ 【AMERICAN HOLIC】「イージーケアバックギャザーリボンシ