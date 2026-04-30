安全のために柵が設置された猫ちゃん。その場でのマイペースな振る舞いに、多くの反響が寄せられています。 話題の動画の再生回数は192万回を超え「ジャンプ力なめるにゃ～～が聞こえる」「越えられないと思ったパパが可愛いｗ」「しっかりあっち側にいるｗ」といったコメントが集まっています。 【動画：猫がキッチンに入れないよう『柵を設置したパパ』→『高さ』を見ると…まさかの光景】 設置した