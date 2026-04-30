記事ポイント栃木県矢板市のベイシア矢板店内1階に室内遊び場がオープン約30種類以上の遊びで、天候を気にせず親子で過ごせます出入り、飲食持ち込み、保護者交代が自由に利用できます巨大室内遊園地を運営するユーエスマートが、栃木県矢板市に室内遊び場「キッズランドUS 栃木矢板店」をオープンします。ベイシア矢板店内1階に入る屋内型のキッズパークで、買い物前後の親子時間や休日のおでかけに利用できます。 ユーエス