土佐和紙作りの技法をいかした商品開発に挑戦する企業が高知県土佐市にあります。根底にあるのは、伝統を残したいという思いです。清流・仁淀川の澄んだ水に恵まれ、古くから土佐和紙づくりが盛んな土佐市。この地で和紙づくりの技術を活かしたさまざまな商品開発に挑戦する三昭紙業です。キッチンぺーパーやウェットティッシュ、介護用不織布に化粧品など暮らしに欠かせない日用品を製造・販売しています。これらの商