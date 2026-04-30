記事ポイント株式会社バブルが「秦野メダカクロスフェスタ 11th」に出展します電動トライク「ビベルトライク」と「ビベルCOCO」の実車に触れられますメダカフェスやマルシェ、多肉植物販売とあわせて家族で楽しめます神奈川県伊勢原市の電動トライク企画・開発・販売会社「バブル」が、神奈川県秦野市の商業施設「イオン秦野ショッピングセンター」で開催する地域イベントに出展します。会場では、電動トライク「ビベルトライク」