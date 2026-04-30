30日午後、浜松市中央区で2階建ての住宅が燃える火事がありました。けが人はいないということです。警察と消防によりますと30日午後4時半すぎ、浜松市中央区安松町で「2階の南側から煙がでている」と119番通報がありました。この火事で消防車14台が出動し、火は約1時間後にほぼ消し止められたということです。また、この住宅に住む2人の住人は避難済みで、火事によるけが人はいませんでした。現場はJR浜松駅から南東に約4kmの住宅