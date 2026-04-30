記事ポイント『忍者戦隊カクレンジャー』の忍者刀「カクレマル」が大人向けなりきり玩具として登場します全長約700mmの刀身に音声・LED発光・振動・抜刀納刀センサーを搭載しますプレミアムバンダイで2026年4月30日16時から予約受付が始まりますバンダイが、特撮作品『忍者戦隊カクレンジャー』に登場する忍者刀を再現した「カクレマル -MEMORIAL EDITION-」を発売します。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダ