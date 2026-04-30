◆プリンシパルＳ・リステッド（５月３日、東京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に日本ダービーの優先出走権）＝４月３０日、美浦トレセンプリンシパルＳ・リステッド（５月３日、東京＝１着馬に日本ダービーの優先出走権）に、最後の切符を懸けてオルフセン（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）が挑む。登録していた青葉賞は抽選で除外となり、涙をのんだ。ここは仕切り直しの一戦だ。ホープフルＳの勝ち馬ロブチェンが