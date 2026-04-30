記事ポイント筆と水だけで書ける習字用半紙「ジデェール紙」が発売されます乾いた後も文字が一定期間残り、黒い筆跡で作品として保管できます学校教育、書道教室、家庭学習、高齢者施設などで活用できます京都市の松井色素化学工業所が、水で書ける習字用半紙「ジデェール紙」を発売します。墨汁を使わずに筆と水だけで書けるため、机や衣服の汚れを気にしにくい習字時間をつくります。乾いた後も文字が一定期間残り、練習した一枚