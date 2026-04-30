◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ第1日（2026年4月30日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）ツアー未勝利の前田光史朗（25＝ACN）が10バーディー、2ボギーの62をマークして単独首位に立った。2打差の2位に平本世中（26＝フリー）。さらに1打差の3位に小平智（36＝Admiral）ら5人が並んだ。ともに今季国内初戦の杉浦悠太（24＝フリー）は10位につけ、石川遼（34＝CASIO）は49位と出遅れた。前回大会覇者の浅