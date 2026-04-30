JR東日本が30日発表した2026年3月期連結決算は、売上高が6.8％増の3兆846億円と過去最高だった。新幹線の利用が増えたことに加え、中央線快速のグリーン車導入も収益を押し上げた。純利益は前期比10.5％増の2478億円だった。伊藤敦子副社長は東京都内で記者会見し、新幹線について「ビジネス（需要）の戻りに手応えを感じている」と話した。3月に実施した運賃値上げも25億円の増収要因となった。27年3月期は売上高が6.8％増