電子部品大手5社の2026年3月期連結決算が30日、出そろった。データセンター関連の需要拡大などを背景にTDK、京セラ、村田製作所が増収増益だった。日東電工とアルプスアルパインは増収減益となった。村田製作所は、売上高が前期比5.0％増の1兆8308億円。純利益は微増の2339億円だった。中島規巨社長は30日の記者会見で「成長市場であるデータセンターに対して技術的な要求にはきっちり応えられた。需要への対応は不十分なので