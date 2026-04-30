【コックスバザール共同】鈴木憲和農相は30日、バングラデシュ南東部コックスバザールにあるミャンマーのイスラム教徒少数民族ロヒンギャの難民キャンプを視察した。日本が協力している食料配布の状況を確認し、食分野でさらなる支援を検討する意向を示した。ビスケットや油などの保管庫のほか、コメや野菜、魚の売り場を見て回った。国際協力機構（JICA）がマンゴーやカボチャなどの栽培を指導した菜園があり、管理に携わる女