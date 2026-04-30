27日、日本テレビが社長定例会見を開催。朝の情報番組「ZIP！」のスタッフがSNSで情報を漏えいした件について謝罪した。 4月上旬、SNSに内部資料と思われる文書が投稿された。スタッフが同番組の出演者の名前が書かれた資料やシフト表、自身のフルネームが記載された入館証の写真を公開し、炎上。「リスク意識が低すぎる」「コンプラ受けなかったのかな？」といったコメントが殺到した。 27日の記者会見で、福田博之社長