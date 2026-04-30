「ヤクルト−阪神」（３０日、神宮球場）阪神の先発・西勇が二回１死から２者連続被弾した。３−０の二回、先頭の茂木は左飛に打ち取ったが、続く内山に２ストライクからの低めチェンジアップを３球目をとらえられ、左越えに１号ソロソロを浴びた。続く武岡にはカウント１−２からの内角低め１３９キロをジャストミートされて右越えソロを被弾。３−２と１点差に迫られた。