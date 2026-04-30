27日に行われたセリエA第34節のラツィオVSウディネーゼの一戦は3-3と激しい撃ち合いの末ドロー決着となったが、このゲームで途中出場から1ゴール1アシストの活躍を見せたのがラツィオのベテランFWペドロ・ロドリゲスだ。バルセロナやチェルシー、スペイン代表でもタイトルを獲得してきたペドロは若い頃より嗅覚抜群の点取り屋だったが、その嗅覚は今も衰えていない。スタメン出場の機会は減ったが、ラツィオで貴重なスーパーサブに