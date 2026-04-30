現在首位バルセロナに11ポイント差をつけられ、リーグ2位に位置しているレアル・マドリード。勝ち点差もそうだが、もう1つ気になるのが得点差だ。バルセロナが87ゴールを奪っているのに対し、レアルはここまでリーグ戦で68ゴールに留まっている。スペイン『Tribuna』は、レアルが想像以上に『クリスティアーノ・ロナウドの穴』の大きさを感じていると取り上げている。ロナウドが在籍していた頃、第33節終了時点で得点数が80ゴール