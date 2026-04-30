バルセロナで中盤の全てをコントロールし、多くのタイトルを手にしたシャビ・エルナンデス。そのシャビが自身に似たタイプのMFだと評価するのが、現在バルセロナでプレイするオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングだ。同じくバルセロナで活躍するペドリのことも評価しているようだが、タイプ的にはデ・ヨングの方がシャビに似ているだろう。シャビはデ・ヨングが過小評価されていると語る。「ペドリ、ヴィティーニャ、マクアリスタ