欧州ではイタリア代表の3大会連続でのW杯欧州予選敗退が話題となったが、南米で同じく3大会連続予選敗退の屈辱を味わうことになったのがチリ代表もなかなか深刻だ。2010W杯と2014W杯ではベスト16に入り、コパ・アメリカ2015、2016を連覇するなど、近年のチリは国際舞台で結果を出してきた。しかし2018、2022年大会は南米予選で敗れ、出場国が48にまで増えた2026年大会の出場権も掴めなかった。それも南米予選で2勝しかできず、最下