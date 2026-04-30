プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがFWの獲得を検討している。『Gazzetta dello Sport』によると、ターゲットはセリエAのミランに所属するラファエル・レオン。26歳のポルトガル代表FWで、ポジションは左WG。今季のミランでは28試合で10ゴール3アシストを記録している。以前のユナイテッドであれば、左WGにはマーカス・ラッシュフォード、アレハンドロ・ガルナチョ、ジェイドン・サンチョと豊富な選択肢があったが、今