モトローラは29日（現地時間）、フォルダブルスマートフォンの最新モデルとして「motorola razr ultra」「motorola razr+」「motorola razr」の3機種を米国向けに発表した。AI機能「moto ai」の統合やカメラ性能の向上が図られており、米国では5月14日に予約が開始され、21日に発売される。 米国向けの価格は、「razr ultra」が1499ドル（約24万円）、「razr+」が1099.99ドル（約17万6000円）、「razr」が799