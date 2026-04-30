大躍進のシーズンとなった、バレーボールSVリーグ「PFUブルーキャッツ石川かほく」の監督や選手らが、本拠地の石川県かほく市内で会見を開き、今シーズンを振り返りました。前シーズンの10位から大きく順位を上げてレギュラーシーズン3位の成績を収め、チーム史上初めて進出したプレーオフでもベスト4に輝いたPFUブルーキャッツ。監督や選手は会見でファンの応援が力になったと振り返りました。馬場大拓監督「たくさんの方に来てい