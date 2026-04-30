※本記事は、女性医療クリニックLUNA関口由紀による執筆記事です。子宮筋腫とは子宮筋腫は、子宮を構成している平滑筋という筋肉から発生する良性の腫瘍です。30歳以上の女性の約20〜30％に見られる、発生率の高い病気です。無症状のことも多いですが、大きくなると数や場所によって症状や治療法が異なります。また、筋腫は女性ホルモン（特にエストロゲン）の影響を受けて発育するため、生理がある年代では大きくなり、閉経後は自