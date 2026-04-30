中東情勢に伴う建設資材の供給不足で、工事の中止や遅れが避けられない状況が発生しているなどとして、全国建設業協会が金子国土交通相に石油製品の供給の目詰まり解消などを緊急要望しました。全国建設業協会の今井会長らは4月30日午前、金子国交相を訪問し、建設資材の需給について会員企業への緊急アンケートの結果を報告しました。価格が高騰している資材については、回答のあった15社のほとんどが「アスファルト類」と答えて