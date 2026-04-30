◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース（2026年4月30日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）5月1日の第2日の競技については、悪天候が予想されているため、選手、関係者、ギャラリーの安全を最優先に考え、中止が決まった。競技は54ホールに短縮され、第2ラウンド（36ホール）終了後の60位タイまでが決勝ラウンド（5月3日）に進出する。