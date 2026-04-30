平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が1日、開幕する。30日は前検が行われた。17日から香港で行われた「2026ワールドカップ第2戦」。スプリントとケイリンで銀メダルを獲得した太田海也（26＝岡山）が登場だ。スプリント準々決勝では目下世界最強、ハリー・ラブレイセンを破るなど大活躍した。「次の五輪を目指している中でラブレイセンに勝てたことは凄くポジティブに受け止めている。帰国してから疲労から熱を出して