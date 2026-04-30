◇東都大学野球2部春季リーグ戦駒大4―2帝京平成大（2026年4月30日大田）東都大学野球2部の春季リーグ戦、第3週3回戦で、駒大が帝京平成大を4―2で下して勝ち点1を獲得した。柿原漣外野手（3年）は3―1の7回先頭に代打出場し、リーグ戦初本塁打を右翼へ打ち込んだ。「セカンドベースを踏むくらいで入ったと思って、めっちゃうれしかったです」ダイヤモンドを一周して戻ったベンチで盛大な祝福を受け、「やっと（チーム