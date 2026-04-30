◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人の増田陸内野手が先制犠飛を放った。「７番・一塁」で出場。２回１死一、三塁でカウント２―２から先発左腕・玉村の内角高め直球を振り抜くと、打球は勢いよく中堅方向へ。中堅手の正面への当たりだったが、三塁走者のキャベッジが生還。先制に成功した。増田陸は「「打ったのは真っすぐです。（坂本）勇人さんが繋いでくれたチャンスだったので、何とかしたかった