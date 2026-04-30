ボートレースからつの「BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選」が、5月1日に開幕する。絶好調男が心強い相棒を手にした。2日目の2日に25歳の誕生日を迎える定松勇樹（佐賀）は、芦屋73周年記念に当地開催の九州地区選手権と今年、早くもG1で2V。そして今節は地区選Vに導いてくれた20号機を再び引き当てた。「地区選の形にペラを叩いたけど、温水パイプが外れたからか全然、違いました。普通くらいでした。また違う形に叩き直しま