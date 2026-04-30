日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は３０日、都内で理事会を行い、ミラノ・コルティナ五輪が開催された２０２５年度のＪＯＣスポーツ賞の受賞者を決めた。最優秀賞は、同五輪のフィギュアスケートペアを日本勢で初めて制した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）。同じく金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（ヨネックス）、男子ビッグエアの木村葵来（ムラサキスポーツ）、女子ビッ