神戸の劇場型アクアリウム「アトア」で、きょう4月30日から企画展『これよりデカいドジョウはいるか!?〜比べて分かるドジョウ展〜』が始まった。ベテラン飼育員も驚くほどの巨大なドジョウ（種名：カラドジョウ）が登場している。【写真】「デカいドジョウNo.1を探せ」…30センチを超えるカラドジョウドジョウといってもさまざまな種類がいるが、一般的には10センチほど。今回見ることができるカラドジョウは、神戸市にある老