◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）女子ゴルフツアーの新規大会「ＮＴＴドコモビジネスレディス」の大会主催者は３０日、５月１日の第２日について、悪天候が予報されるため、選手、関係者、ギャラリーの安全を考慮して中止すると発表した。５４ホールの短縮競技となり、５月２日に行われる第２ラウンド終了後の６０位タイまでが同３日の決勝ラ