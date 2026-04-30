岐阜県警大垣署は30日、大垣市の80代男性が、警察を名乗る人物らから金の延べ棒約7.5キロ（時価約1億9千万円相当）をだまし取られたと発表した。署は特殊詐欺事件として捜査している。署によると2月、刑事や検事を名乗る人物から男性宅の固定電話に「マイナンバーカードが流出した」と連絡があった。その後、偽造されたとみられる男性名義のカードの画像がメールで届いた。自宅に郵送されたスマートフォンで指示を受け、金融