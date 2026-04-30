◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神のルーキーで唯一、1軍にいる岡城快生外野手（22）が2試合連続のスタメンで、チームに弾みをつける2打席連続ヒットをマーク。自身のトレードマークでもある岡城の「Tポーズ」に、阪神ベンチもそろって応じて、試合序盤から活気づけた。第1打席で高梨のカーブを右前に運び、3点先制のきっかけを作ると、2回の第2打席でも146キロ直球を右前打。プロ初のマルチ安打を記