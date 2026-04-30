同じような移動距離でも、「出張扱いになる会社」と「ならない会社」があることに疑問を感じたことはありませんか。交通費は出ても日当は出ない、あるいはそもそも出張と認められないなど、基準が曖昧に感じる場面も多いでしょう。本記事では、出張費の線引きがどのように決まるのか、その考え方を解説します。 出張の定義は法律ではなく「会社ごと」 まず前提として、「どこからが出張か」という明確な全国共通のル