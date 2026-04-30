5月1日発売のanan「熱狂の現場2026」特集のスペシャルエディション表紙に、福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手が初登場。“最強ビジュ”誕生の舞台裏をお届けします。いままさに熱狂を生み出している“現場”にフォーカスする「熱狂の現場2026」特集のスペシャルエディション表紙を飾るのは、今回初のコラボとなる福岡ソフトバンクホークスから松本裕樹投手、大津亮介投