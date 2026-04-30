【ガンダムフォワードVol.21】 4月30日 発売 価格：2,420円 ホビージャパンは、雑誌「ガンダムフォワードVol.21」を4月30日に発売した。価格は2,420円。 「ガンダムフォワード」は“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新「ガンダム」情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン。 第21