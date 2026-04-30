付きあいはじめはラブラブでも、時間が経つにつれて「なんだか最近うまくいかない…」と感じる瞬間はありませんか？恋人との関係を長く続けるためには、思いやりや努力が欠かせません。今回は、カップルが別れてしまう主な原因を体験談やインタビューをもとにご紹介します。もしかしたら、あなたにも思い当たることがあるかもしれませんよ！感謝や愛情表現が減る付きあいが長くなると、「言わなくてもわかるよね」という気持ちが出