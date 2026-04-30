北九州市・黒崎の商店街で地域の人に愛されてきた照明の販売店が4月30日、82年の歴史に幕を下ろします。商売が先細りする中、3代目店主の背中を押し続けていたのは、日本を代表する俳優の言葉でした。 北九州市八幡西区、JR黒崎駅のすぐそばにあるカムズ商店街です。午前10時すぎ。「照明のオオバ」最後の一日が始まりました。■照明のオオバ・大庭攝子さん「（私が継いで）23年。あっという間でしたね。」3代目店主の大庭攝