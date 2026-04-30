【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）統計局は３０日、独仏などユーロ圏の４月の消費者物価指数（速報値）が前年同月比で３・０％上昇したと発表した。３月の２・６％上昇から、０・４ポイント上げ幅を拡大した。中東情勢の緊迫化を受け、原油などエネルギー価格が１０・９％の上昇と急激に伸びたためだ。