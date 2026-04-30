【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）統計局が３０日発表したユーロ圏の１〜３月期の域内総生産（ＧＤＰ、速報値）は、物価変動の影響を除いた実質で前期比０・１％増だった。国別では、経済規模が最大のドイツが０・３％増、イタリアが０・２％増などとなった。中東情勢の緊迫化を受け、ユーロ圏では企業の景況感が急速に悪化しており、景気減速が懸念されている。