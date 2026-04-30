出光興産系列のタンカー「出光丸」が４月末にホルムズ海峡を通過したことを受け、在日イラン大使館は２９日、Ｘ（旧ツイッター）に、１９５３年に英国の封鎖を突破してイランから石油を買い付けた出光興産のタンカー「日章丸」の画像を投稿した。今回の通過許可との関連性は不明だが、投稿では「遺産（日章丸事件）が意義を持ち続けている」と両国の友好関係をアピールしている。日章丸事件は、イランで大国に屈しない日本の勇