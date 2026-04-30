日本などの紙幣（ロイター＝共同）休日明け30日の東京外国為替市場の円相場は一時1ドル＝160円台後半まで下落した。2024年7月以来、約1年10カ月ぶりの円安ドル高水準となった。その後、片山さつき財務相が円安進行をけん制したことから、円が買い戻された。午後5時現在は休日前の28日と比べ61銭円安ドル高の1ドル＝160円13〜15銭。ユーロは39銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円02〜06銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が主要政策