地球温暖化対策として化石燃料からの脱却を目指し、コロンビアで開かれた初の国際会議は現地時間29日、今後も有志国を中心に協力を進めることを確認して閉幕した。EUやカナダなど約60の国・地域の政府代表者や、市民団体、研究者など計約1500人が参加した。次回は2027年に太平洋の島国ツバルとアイルランドが共催する。今回の会議は、コロンビアとオランダの共催。主に（1）化石燃料への経済的依存の削減（2）需給の変革（3）